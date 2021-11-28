На 73-году жизни внезапно остановилось сердце заслуженного артиста Украины, солиста Харьковской филармонии Николая Колодочки, обладавшего редким тембром.
Как пишет Politeka.net, заслуженный артист Украины Николай Колодочка родился 1 января в селе Кунцево Полтавской области. Окончил горный институт в Днепре и Харьковский институт искусств.
72-летний Николай Колодочка владел феноменально низким мужским тембром – басом, и в свое время был солистом Харьковского театра оперы и балета им. М. Лысенко, Харьковского театра народной музыки "Обереги, а с 2001 года преподавал в Харьковской государственной академии культуры.
О смерти певца 27 ноября сообщили на официальном сайте Харьковской филармонии, где Николай Колодочка был солистом.
"Николай Иванович Колодочка много лет работал солистом Харьковской филармонии. Принимал участие в различных программах. Прекрасный бас, отзывчивый и доброжелательный человек, любимец маленьких слушателей в роли Деда Мороза. Был преподавателем дисциплины "Основы вокального исполнительства". Выражаем искренние соболезнования родным и близким, светлая память", - написали на сайте филармонии.
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О причинах смерти Николая Колодочки пока ничего не известно.
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