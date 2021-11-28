На 73-году жизни внезапно остановилось сердце заслуженного артиста Украины, солиста Харьковской филармонии Николая Колодочки, обладавшего редким тембром.

Как пишет Politeka.net, заслуженный артист Украины Николай Колодочка родился 1 января в селе Кунцево Полтавской области. Окончил горный институт в Днепре и Харьковский институт искусств.

72-летний Николай Колодочка владел феноменально низким мужским тембром – басом, и в свое время был солистом Харьковского театра оперы и балета им. М. Лысенко, Харьковского театра народной музыки "Обереги, а с 2001 года преподавал в Харьковской государственной академии культуры.

О смерти певца 27 ноября сообщили на официальном сайте Харьковской филармонии, где Николай Колодочка был солистом.

"Николай Иванович Колодочка много лет работал солистом Харьковской филармонии. Принимал участие в различных программах. Прекрасный бас, отзывчивый и доброжелательный человек, любимец маленьких слушателей в роли Деда Мороза. Был преподавателем дисциплины "Основы вокального исполнительства". Выражаем искренние соболезнования родным и близким, светлая память", - написали на сайте филармонии.

О причинах смерти Николая Колодочки пока ничего не известно.

Ранее Politeka писала, что знаменитый актер ушел из жизни на следующий день после дня рождения: "Спокойно отдыхай среди звезд".

Напомним, что оборвалась жизнь легендарного певца миллионы фанатов скорбят: "Только что на проекте Голос был...".

A еще Politeka сообщала, что не стало советского певца, чей голос звучал на главных мировых сценах: "Его любили абсолютно все".