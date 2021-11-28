Трагічна новина облетіла Мережу - на 73-му році життя не стало легенди радянського та російського року Олександра Градського.

Співак і композитор помер у реанімації, передають російські Телеграм-канали. Градського днями госпіталізували з підозрою на інсульт.

Здоров'я музиканта погіршилося після перенесеного у вересні коронавірусу. Артист майже перестав вставати і скаржився на болі в ногах.

Його стан різко погіршився в п'ятницю, 26 листопада. Відзначається, що він попросив рідних допомогти йому прийняти ванну, не дійшовши до якої втратив свідомість. Через годину композитор прийшов до тями і сказав, що відчуває запаморочення, але їхати в лікарню відмовитися. Медики виявили у нього стійке зниження артеріального тиску. Градський вирішив лікуватися вдома.

Відзначимо, Олександр Борисович був одним з основоположників російського року. Виконав такі відомі пісні, як "Нам не жити один без одного", "Які молоді ми були" та ін. Брав участь в ролі наставника в декількох сезонах шоу "Голос".

Про трагедію повідомив також його друг і шанувальник, комік Гарік Харламов. Шоумен попрощався з легендою в своєму Instagram.

"Помер народний артист Росії Олександр Градський. Мої найглибші співчуття рідним і близьким... та й усім нам", - написав Харламов.

Інші приєдналися до оплакування Градського:

"Які молоді ми були😢як щиро любили..."

"Блін начебто тільки що на проекті Голос був і ось тобі на 😢"

"😒 та як же так"

"Йде покоління талановитих артистів"

"Світла пам'ять😢. Поети не народжуються випадково, вони летять на землю з висоти..."

"О, Боже. Та як так. Як несподівано. Немає слів... Мої співчуття близьким (((("

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