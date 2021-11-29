Футуролог Алексей Толкачев объяснил, как доступность к деньгам влияет на ощущение свободы в обществе, и рассказал, почему в цивилизации будущего необходим безусловный основной доход.

Об этом он рассказал на своем канале «Толчок».

Толкачев заявил, что в современной экономической системе все устроено так, что деньги – это дефицитный товар, которого не хватает на всех. По его словам, для будущей цивилизации человеколюбия, в которой у всех людей будет возможность заниматься любимым делом и чувствовать себя счастливыми, нужно перевести деньги из категории дефицита в категорию избытка. Он уверен, что только когда человек будет уверен в завтрашнем дне и чувствовать себя уверено в материальном плане, он будет свободен.

«И как раз эта свобода зависит от уровня вашего материального обеспечения. По истине свободным может быть только средний класс. Люди нищие, несчастные, голодные, не имеющие средств для пропитания, не могут быть свободны. Какие бы лозунги не провозглашали политики. Они живут в рабстве перед завтрашним днем», - говорит Толкачев.

По его словам, в этом есть одна из идей капиталистического мира. Он объяснил, что в этой современной системе людьми управляют посредством того, что создан главный дефицитный товар – деньги, и если мы хотим перейти в будущее, нам нужно сделать деньги чем-то само собой разумеющемся. Толкачев считает, что они должны быть достаточным продуктом для общества, чтобы люди могли обеспечить свои минимальные потребности и избавиться от страха перед завтрашним днем.

«Для меня именно такая трансформация денег является одним из признаков будущей цивилизации человеколюбия. Это не просто написать по-другому Конституцию, это организовать по-другому общество. И именно сейчас чаще и чаще идут разговоры о том, чтобы раздавать деньги всем в рамках безусловного основного дохода. Лидеры человечества уже понимают что, строя мир завтрашнего дня, нам необходимо решить ключевое противоречие сегодняшнего мира – дефицитность ресурса при котором люди массово голодают, скованы обусловленностью и живут в страхе перед завтрашним днем», - рассказал Толкачев.

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