Соучредитель компании «Чернобыль-Тур» и глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко рассказал подробнее о проблемной ситуации с хищением в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

Как объясняет эксперт, все вещи из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС имеют определенную степень загрязнения радиацией – малая, средняя, ​​большая. С другой стороны, добавляет он, степень загрязнения может отсутствовать, если прошло уже 35 лет и слои металла с радиацией просто превратились в ржавчину.

Тем не менее, подчеркивает Емельяненко, существует проблема с хищением. «Есть абсолютно нелегальные моменты, когда кто-то перешел через забор и отпилил кусок радиоактивного БРДМ, пошел, сдал. Это меньшая часть того, что происходило в зоне. Большая часть – это официальная деятельность «металллистов», – объясняет он. Следовательно, констатирует он, радиация металла может и не превышать санитарные нормы Украины, но радиоактивный элемент там все равно есть.

По словам гостя программы, Устав Госреестра управления зоной отчуждения содержит пункты о ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы: радиоактивные элементы должны быть утилизированы. К тому же, говорит Емельяненко, эти вещи прописаны на официальном уровне: там есть загрязнена техника и конструкции. «Приходили металлисты, разрезали этот металл, пескоструили его. Верхние слои радиоактивной грязи с остатками металла захоранивали в могильниках», - рассказывает он.

В конце же, отмечает эксперт, уровень радиоактивности очищенного металла замеряют и, если он еще выше санитарных норм, его просто смешивают с чистым металлом. Следовательно, заключает он, этот металл можно вывозить за пределы зоны отчуждения.

Как сообщала Politeka, Емельяненко рассказал о состоянии зданий в Припяти спустя 35 лет после аварии.

Также Politeka писала о том, что Емельяненко считает, что Чернобыльская АЭС не подлежит уничтожению.