Зима громко заявит о себе в Украине с первого же дня: согласно прогнозу, начало декабря принесет в страну значительное похолодание и снегопады.
О том, чего ждать от погоды в среду, 1 декабря, рассказали синоптики Укргидрометцентра.
Согласно их прогнозу, зима начнется в Украине с похолодания. В большинстве областей будет облачно с прояснениями. Также, практически половину страны накроют снегопады. Умеренный мокрый снег пройдет на западе и севере Украины, а также в Винницкой области ночью, а днем осадки продолжатся, но их интенсивность уменьшится.
На Закарпатье и в Карпатах местами будет сильно снежить.
Ветер будет западным и юго-западным со скоростью 7-12 м/с, на западе и в южных областях местами возможны порывы со скоростью 15-20 м/с.
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
Травмированный судья "Україна має талант" Кот показал, как теперь выглядит: "Они держат мне..."
Экс-"Холостяк" Никита Добрынин разозлился на свою жену Квиткову: честные кадры
Экс-"Холостяк" Михайлюк показал красавицу-дочь от известной модели: "Хавайтесь, пацаны!"
Дженнифер Лопес с розовыми волосами и в сетчатых колготках лишила дара речи своим видом: кадры
По всей Украине ночные температуры будут колебаться от -4 до +1 градуса. А днем ожидается от 0 до +6 градусов.
Теплее всего будет в южных областях. Там ночью столбики термометров опустятся до -3…+1 градуса, а днем воздух прогреется до +4…+8 градусов.
Напомним, непогода натворила бед на Харьковщине, кадры.
Как сообщала Politeka, погода в Украине резко начнет портиться, синоптики предупредили об опасности.
Также Politeka писала, что шторм несется на Киев, когда ждать удара погоды.