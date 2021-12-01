Зима громко заявит о себе в Украине с первого же дня: согласно прогнозу, начало декабря принесет в страну значительное похолодание и снегопады.

О том, чего ждать от погоды в среду, 1 декабря, рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Согласно их прогнозу, зима начнется в Украине с похолодания. В большинстве областей будет облачно с прояснениями. Также, практически половину страны накроют снегопады. Умеренный мокрый снег пройдет на западе и севере Украины, а также в Винницкой области ночью, а днем осадки продолжатся, но их интенсивность уменьшится.

На Закарпатье и в Карпатах местами будет сильно снежить.

Ветер будет западным и юго-западным со скоростью 7-12 м/с, на западе и в южных областях местами возможны порывы со скоростью 15-20 м/с.

По всей Украине ночные температуры будут колебаться от -4 до +1 градуса. А днем ожидается от 0 до +6 градусов.

Теплее всего будет в южных областях. Там ночью столбики термометров опустятся до -3…+1 градуса, а днем воздух прогреется до +4…+8 градусов.

Напомним, непогода натворила бед на Харьковщине, кадры.

Как сообщала Politeka, погода в Украине резко начнет портиться, синоптики предупредили об опасности.

Также Politeka писала, что шторм несется на Киев, когда ждать удара погоды.