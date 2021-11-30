Погода в Украине продолжит портиться: к сильным дождям во вторник прибавятся штормовые порывы ветра и похолодание, предупреждают синоптики.

О том, какой будет погода в стране 30 ноября, рассказали в Укргидрометцентре. Синоптики рассказали, что уже во вторник Украина окажется в холодном секторе мощного циклона, из-за чего температуры по всей стране начнут снижаться.

В Волынской, Львовской, Закарпатской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также в оккупированном Крыму пройдут сильные дожди. Небольшие осадки также ожидаются в Луганской области. В западных областях дождь будет переходить в мокрый снег из-за ночных заморозков.

Кроме того, ночью на Азовском море и в портах Мариуполя и Бердянска ожидаются порывы ветра до 25-28 м/с, которые вызовут сильный шторм. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

На севере страны ночью ожидается от – до +3 градусов, а днем – от +2 до +4.

В западных областях ночью столбики термометров опустятся до -3…+1 градуса, а днем воздух прогреется до 0…+4 градусов.

В центральных областях ночные температуры будут колебаться от 0 до +3 градусов, а днем – от +1 до +6.

На востоке ночью столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов, а днем – от +5 до +9.

В южных областях ночью ожидается от +1 до +8 градусов, а днем – от +4 до +12.

Напомним, снег обрушился на Украину, видимость упала до 40 метров.

Как сообщала Politeka, похолодание ударит по Одессе, когда погода резко испортится.

Также Politeka писала, что Украину перед резким похолоданием атакуют дожди, появился прогноз.