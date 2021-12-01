Накануне Нового года в Украине взлетят цены на популярные продукты для праздничного застолья, также в стране прогнозируют дефицит некоторых продуктов.

Такой прогноз озвучил на канале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак. Предновогодний рост цен на продукты – традиционный для Украины, но в этот раз на рост стоимости повлияют и другие факторы.

Спивак отметил, что уже в первом квартале 2022 года украинцы ощутят на себе подорожание продуктов питания. Из-за этого на продовольственном рынке возможен дефицит еды и некоторые продукты нам придется есть только по праздникам.

К причинам подорожания относятся повышение тарифов на газ, грузовые перевозки, также бизнесменам повысили налоги.

Эксперт добавил, что февраль и март - вот инерционная экономическая составляющая ударит по ценам, потому что в себестоимости продуктов питания есть газ, есть тарифы на грузовы перевозки.

Так, после Нового года свеклу в Украину будут импортировать из Польши. Производство подсолнечного масла сократилось на 14,5%. Оно будет дороже и мы его будем откуда-то импортировать, значит подсолнечное масло подорожает вслед за гречкой и сахаром.

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