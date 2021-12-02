В Украине туристы на горнолыжных курортах будут отдыхать по новым карантинным правилам из-за коронавируса - за нарушение карантинных ограничений предусмотрены штрафы.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко 2 декабря.
Так, на горнолыжных курортах предоставлять услуги можно только тем людям, у которых проверили наличие так называемых COVID-документов.
Согласно постановлению, во время поселения гостиниц на территории горнолыжных курортов туристы должны иметь с собой один из документов: документ о вакцинации против коронавируса; отрицательный ПЦР-тест или справку об излечении от COVID-19.
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Ляшко рассказал, что теперь посетителям курорта рекомендуется присвоить уникальную отметку-значок, например наклейку, которая показывала бы, что документы у человека уже проверяли.
В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины. Речь идет о штрафе от 34 до 170 тысяч гривен.
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