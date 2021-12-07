Какой будет погода на праздники

Синоптики рассказали, какие сюрпризы может принести новогодняя ночь жителям столицы, и стоит ли ждать по-настоящему зимнюю погоду со снегом и заморозками.

Как передает Politeka.net со ссылкой на сайт gismeteo.uа, новогодняя ночь в Киеве, скорее всего, будет морозной, а к утру возможен снег. Согласно прогнозам синоптиков, 31 декабря в столице ожидается -3 градуса, а ночью похолодает примерно до -5 градусов.

При этом на 1 и 2 января в прогнозе указан снег при температуре -1..-2 градуса.

Несмотря на то, что в данный момент нельзя с полной уверенностью полагаться на прогноз погоды, снежный прогноз с отсутствием сильных морозов не может не радовать.

Стоит отметить, что, по данным сайта, весь декабрь в Киеве будет сохраняться низкая температура с периодическими осадками. При этом сильных морозов не предвидится. Самые морозные ночи будут в Киеве с 25 по 29 декабря – температура опустится до -7 градусов.

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