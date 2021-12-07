Зима продовжить атакувати західні області України, в той час як на Сході несподівано потеплішає до +12 градусів – температурні гойдалки продовжать мучити українців.

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз на вівторок, 7 грудня. Відзначається, що погода буде сильно відрізнятися в різних областях. На Заході очікується справжня зима з мінусовою температурою і снігом. У східних областях в цей час сильно потеплішає. Правда, ситуацію зіпсує дощ.

Так, у західних областях у вівторок похолодає до -1..-2 градусів. Очікується сніг упереміш з мокрим снігом. Ночі теж будуть холодними.

У центральних регіонах буде тепліше - до 6-8 градусів. Правда, в Києві та Київській області очікується 1-3 градуси. Опади не оминуть ці регіони.

У південні та східні області повернеться осіння погода. На Півдні потеплішає до 10-12 градусів, а в східних регіонах температура підвищиться до 8-10 градусів.

Відзначимо, що опади продовжать атакувати країну ще протягом декількох днів.

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