Традиционно больше зарабатывают в крупных украинских городах, в небольших населенных пунктах размер заработной платы может быть в разы ниже.
Это следует из данных крупного кадрового портала Work.ua. Средняя зарплата в Украине ныне составляет около 15 тысяч гривен. При совсем невысоких заработках, есть специалисты, у которых зарплата ниже 100 тысяч гривен не опускается.
Так, средняя зарплата информационного директора составляет 100 тысяч гривен. Также стоит отметить, что предложения по заработным платам в Киеве и других регионах существенно отличаются.
На основе вакансий, которые предлагает популярный кадровый портал, был составлен рейтинг наиболее высокооплачиваемых мест, которые предлагают в нашей стране. В топ наиболее "вкусных" предложений по оплате вошли специальности из области IT:
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- Net-программист – 72 тыс. грн;
- C++ программист – 65 тыс. грн;
- Ruby on Rails программист – 62,5 тыс. грн;
- программист Java – 60 тыс. грн;
- Angular-разработчик – 52,5 тыс. грн.
Больше платят жителям столицы, а в небольших населенных пунктах - уровень зарплаты может быть в несколько раз ниже. Так, в Киеве уровень средней заработной платы – 17 тысяч гривен, а в Запорожье – 12 тысяч.
Напомним, украинцам без высшего образования платят 30 тысяч в месяц: список перспективных профессий.
Как сообщала Politeka, зарплаты в Украине взлетят вверх, но повышение светит не всем.
Также Politeka писала, что украинцам до конца года поднимут зарплату.