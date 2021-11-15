Суми стануть вище, але не всі це відчують

Проблема в тому, що підвищення зарплат буде з'їдено інфляцією, яка в Україні також стрімко зростає - навряд чи українці зможуть дозволити собі більше, ніж раніше.

В Україні в 2022 році середню зарплату можуть підвищити на 10%, а мінімальну всього лише на 3%.

Про це свідчить інформація, опублікована на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

Мінімальна зарплата в Україні зросте вже наступного місяця з 1 грудня - її розмір складе 6500 гривень.

У той же час реальний (з урахуванням інфляції) розмір зарплати бюджетників може знизитися. Тому сподіватися на істотне зростання доходів більшості українців не варто.

Як розповіла для Obozrevatel експерт ринку праці Тетяна Пашкіна, насамперед піднімуть зарплату тим, хто дефіцитний, кого не вистачає на ринку праці.

За словами експерта ринку, в 2022-му на найсуттєвішу зарплату можуть розраховувати працівники IT, фахівці з виробництва, менеджери з продажу.

Також зарплати можуть зрости у робітників, адже частина з них, ймовірно, поїде на заробітки в ЄС, а це означає, що на нашому ринку їх може не вистачати.

Нагадаємо, оформити пенсії та субсидії можна буде по-новому.

Як повідомляла Politeka, субсидії для українців зростуть, хто отримає більше грошей.

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