"Укрзализныця" решила ряд технических вопросов и упростила процесс покупки билетов на поезда, отменив оформление бланков заказов для региональных поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Так, компания отменила оформление проездных документов на бланках заказа для электричек. А также объявила об изменении ставки комиссионного сбора при покупке, возврате и резервировании билетов, состоявшемся с 10 декабря.

После этого фиксированный сбор был повышен с 22 гривен до 30 гривен. Также предусмотрено включение комиссионного сбора в стоимость билетов на экспресс "Киев — аэропорт "Борисполь", что приведет к удорожанию билетов на экспресс до 100 гривен.

Одновременно уменьшается размер комиссионного сбора за резервирование билетов для групповых заказов.



Теперь стоимость резервирования мест в случае бронирования билетов для группы количеством более 30 человек составляет 50 гривен со взрослого пассажира и 35 гривен с детей в возрасте до 18 лет.

Напомним, что резкое повышение цен на проезд взбесило украинцев, сколько придется платить.

Как Politeka писала, что скоро изменятся правила оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях.

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