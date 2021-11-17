С 1 января цена на проезд в общественном транспорте Киева значительно возрастет, украинцы не стали молчать.

В Киеве цены на проезд в общественном транспорте вырастут с 8 до 20 гривен. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Экономическую Правду.

Через электронный билет стоимость поездки составит от 15 до 20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок.

Также, останутся проездные на месяц со скидками, одна поездка будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.

Поворозник отметил, что это вынужденное повышение цен, которое не проводилось с 2018 года. За эти годы стал выше индекс потребительских цен, повысилась минимальная и средние зарплаты, стали выше тарифы на электроэнергию и дизельное горючее.

Пользователи сети оставили множество комментариев, где возмущены поднятием цен: "Жесть", "Цены растут, а зарплата нет", "Большинство транспорта в Киеве не соответствует даже теперешним ценам, только это никого не волнует", "Дешевле будет уже ездить на такси!", "И тогда кататься на транспорте будет ещё меньше людей. Браво".

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