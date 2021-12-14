Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 14 декабря на погоду в Украине будет влиять средиземноморский циклон JUSTUS со своими атмосферными фронтами. Он принесет с собой осадки, однако температура в целом особо не изменится.
Дожди и мокрый снег пройдут в большинстве областей за исключением востока и юго-востока ночью. Днем небольшой дождь с мокрым снегом возможен только на севере страны, а также в Винницкой и Черкасской областях. Дождь также ожидается в оккупированном Крыму.
Ветер будет северным со скоростью 5-10 м/с.
Синоптики также предупредили украинцев об опасности: на западе, а ночью еще и на северо-востоке на дорогах местами ожидается гололедица. Из-за этого движение может быть затруднено.
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Температура в течение суток в среднем по стране составит от -3 до +2 градуса, на юге в среднем будет теплее – от +1 до +6 градусов, в Карпатах ожидается от -7 до -2 градусов.
Напомним, шторм с огромными волнами обрушился на Одессу, в море оказалась детская площадка.
Как сообщала Politeka, дожди со снегом накроют Киев, температура воздуха начнет колебаться.
Также Politeka писала, что дожди и мокрый снег с новой силой ударят по Украине.