По данным Украинского гидрометеорологического центра, на Западе Украины ожидается мокрый снег и заморозки, ртутный столбик термометра опустится до -4 °C.

Как пишет Politeka.net, завтра, 14 декабря, на Западе Украины ожидают снегопады и заморозки, передают синоптики Украинского гидрометеорологического центра. По данным, холоднее всего будет в городе Черновцы, где ночью температура воздуха может опуститься от -2 до -4°C, а днем до -2°C. В Ужгороде, Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком днем и ночью будет идти мокрый снег.

Зато во Львове, Ровно и Луцке заснежит только ночью. В Киеве температура воздуха прогреется до 2°C, ночью будет идти снег, а днем будут дожди.

На Севере, Северо-востоке, Востоке и Юго-востоке осадков 14 декабря не ожидается. Местами температура воздуха прогреется до 5°C. В Николаеве и Херсоне ртутный столбик поднимется от 3 до 5°C, а в Одессе воздух прогреется от 4 до 6°C, днем и ночью будет идти дождь.

На Крымском полуострове осадков не будет, температура воздуха днем прогреется от 7 до 9°C, а ночью будет от 3 до 5°C.

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