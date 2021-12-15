Первый месяц зимы перед 2022 годом может начаться в некоторых регионах со снега, но синоптик утверждает, что декабрь 2021 года будет нетипичным.

Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач, сообщает "Обозреватель". Он также уточнил, чего стоит ожидать от погоды последнего месяца 2021 года перед Днем святого Николая и на Новый год.

По его прогнозам, накануне праздника Дня Святого Николая, 18 декабря, возможен небольшой мороз, однако днем по всей стране будут наблюдаться преимущественно плюсовые температуры, также возможны осадки, но под ногами не будет хлюпать.

Владимир Деркач сообщил, что сильных холодов в Украине не будет до конца года. По словам синоптика, вторая декада декабря в целом будет теплой и нетипичной для зимы, а в последние дни уходящего года в стране будет доминировать нехарактерная для зимы погода – будет теплее, чем обычно. То есть, декабрь будет мало похоже на зиму.

После теплого декабря придут морозы до -30 °C. Такую температуру ожидают синоптики в январе и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными. В последние месяцы зимы температура постоянно будет колебаться.

Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.

Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.