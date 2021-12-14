На частині території країни вдарять морози до мінус 6. При цьому деякі області, де температура повітря буде з плюсом, заллє дощами.

Прогнозом погоди на середу, 15 грудня, поділилися синоптики Укргідрометцентру. Нічні морози до -5..-6 градусів очікуються на Заході. Найхолодніше буде в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Вдень повітря тут прогріється до -1..1 градуса, без опадів.

На Півночі та в Центрі стовпчики термометрів теж застигнуть на позначці -1..1 градус. Опадів на цих територіях не передбачається.

На Сході та півдні буде дещо тепліше. Температура повітря тут складе від 0 до 4 градусів зі знаком плюс. Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську області та анексований Крим заллє дощами.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день. Зокрема, дивилися, якщо 15 грудня стоїть погана погода, такою вона буде аж до 30 січня. Якщо яскраво світять зірки, то скоро буде мороз. А якщо навколо Місяця видно темне коло - будуть хуртовини.

Додамо, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда приголомшив прогнозом погоди на Новий рік і Різдво - в Україну прийдуть морози. Температура може знизитися до -25..-30 градусів. Правда "апокаліпсис" триватиме недовго.

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