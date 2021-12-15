С 19 декабря в Украине должна стартовать программа єПідтримка, которая предусматривает выплату 1 тыс. грн всем украинцам, полностью вакцинированным от COVID-19.

"ПриватБанк" сообщил, что активирует оформление специальной цифровой карты на 1000 гривен за вакцинацию. Открыть такую карту можно за несколько кликов в мобильном банке "Приват24" и выходить из дома не нужно.

Прежде всего приложение "Приват24" нужно обновить до последней версии. Далее следует зайти во вкладку "Кошелек", нажать меню "Добавить" и выбрать карту "єПідтримка". После подписания заявления на открытие карты отправить данные в Дію.

"Для зачисления выплаты с 19 декабря достаточно подать заявление в Дію, выбрать номер карты для выплаты пособия и дать согласие на обработку персональных данных по закону", – отметили в банке.

Стоит отметить, что тысячу гривен сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который:

прошел полный курс вакцинации от COVID-19 — независимо от того, когда он получил прививку (до или после запуска программы);

оформил зеленый COVID-сертификат в приложении Дія;

оформил специальную карточку єПідтримка в одном из банков, которые участвуют в программе (это можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка).

Напомним, новые выплаты на карантине, теперь больше украинцев могут рассчитывать на деньги.

Как сообщала Politeka, появились подробности выплаты по тысяче гривен украинцам, которые прошли полный курс вакцинацию от коронавируса.

Также Politeka писала, что новая схема мошенничества появилась после того, как украинцам пообещали выплатить 1000 гривен за вакцинацию.