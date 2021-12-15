В Запорожье в школе №103 возник скандал из-за поборов - маму первоклассницы попросили не приводить ребенка в школу, потому что она не сдала деньги.

Об этом рассказали в Facebook-сообществу ОО "Хочу учиться". Оказалось, что родительский комитет собирал деньги на подарки детям ко Дню святого Николая и Новому году. Одна мама деньги не сдала, а потому ее попросили не приводить ребенка в школу в определенные даты: нет денег — нет школы.

Маме первоклассницы прислали такое сообщение: "Ольга, так и не дождалась от вас ответа и действий. Я так понимаю, что вашему ребенку подарки не нужны. Большая просьба к вам, чтобы не обижать ребенка, 20 и 24 декабря не приводите его в школу, так как будут вручать подарки другим детям".

Затем мама девочки обратилась к заместителю директора школы. Там ей объяснили, что женщина все не так поняла и включился уже традиционный шантаж туалетной бумагой, мылом и тому подобное.

Также женщина добавила, что на 1 сентября собирали по 400 гривен, далее ежемесячно поборы по 100 гривен. Кроме того, на просьбу предоставить отчет с этих денег, родительский комитет отказался его сбрасывать и настаивал на личной встрече.

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