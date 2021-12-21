В столице на новогодние и рождественские праздники ожидается настоящая зима – синоптики дали свой прогноз и рассказали о том, какую погоду ждать в Киеве.

Об этом сообщил портал Gismeteo. В этом году погода сделает подарок - в Киеве в праздничные дни мы увидим настоящую зимнюю сказку со снегом и сильными морозами.



24 декабря перед Рождеством ожидается погода без осадком, однако ударит мороз от 6 до 12 градусов. На Рождество, 25 декабря, ожидается небольшой снег и мороз от 10 до 15 градусов. Между Рождеством и Новым годом также ожидаются морозы до -13 и небольшой снег.



В пятницу, 31 декабря, день будет пасмурны и снежным. В субботу, 1 января 2022 года, в столице также ожидается снежная погода. Температура воздуха -6… -9. Такая же погода будет держаться и до Рождества 7 января.

Стоит отметить, что по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача,сразу после декабря придут морозы до -30 °C.

Такую температуру ожидает синоптик в январе и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными. В последние месяцы зимы температура постоянно будет колебаться.

Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.

Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.