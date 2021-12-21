Об этом сообщил портал Gismeteo. В этом году погода сделает подарок - в Киеве в праздничные дни мы увидим настоящую зимнюю сказку со снегом и сильными морозами.
24 декабря перед Рождеством ожидается погода без осадком, однако ударит мороз от 6 до 12 градусов. На Рождество, 25 декабря, ожидается небольшой снег и мороз от 10 до 15 градусов. Между Рождеством и Новым годом также ожидаются морозы до -13 и небольшой снег.
В пятницу, 31 декабря, день будет пасмурны и снежным. В субботу, 1 января 2022 года, в столице также ожидается снежная погода. Температура воздуха -6… -9. Такая же погода будет держаться и до Рождества 7 января.
Стоит отметить, что по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача,сразу после декабря придут морозы до -30 °C.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Муж Дорофеевой Дантес рассказал о больших переменах в жизни и поблагодарил жену: появились фото
63-летняя Мадонна в прозрачном корсете и колготках показала фигуру со всех сторон: "Выглядишь на 30"
Решетник не устоял перед бабушкой "Холостяка" Заливако, которой исполнилось 100 лет: "Жду на проекте..."
Репяхова после намека на расставание с Павликом впечатлила новостями: «Нашла у сыночка…»
Такую температуру ожидает синоптик в январе и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными. В последние месяцы зимы температура постоянно будет колебаться.
Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.
Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.