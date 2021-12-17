В Министерстве здравоохранения утвердили приказ, которым расширили перечень профессий, представители которых обязаны вакцинироваться от коронавируса.

Как пишет Politeka.net, приказ обнародовали на сайте Минздрава. В ведомстве расширили список сотрудников, которые должны будут сделать прививку. В противном случае их не допустят к работе. Жесткие требования были введены, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Теперь обязательной вакцинации подлежат сотрудники органов исполнительной власти, местного самоуправления и администраций, работники образовательной сферы, включая ВУЗы и заведения дошкольного образования, сотрудники сферы здравоохранения, а также различных коммунальных предприятий и организаций.

Глава Минздрава Виктор Ляшко подчеркнул, что вакцинация необходима, потому что сотрудники этих учреждений взаимодействуют с большим количеством людей. Риск распространения инфекции в этом случае очень высокий. Он добавил, что 9 из 10 госпитализированных с коронавирусом – не делали прививку.

Отметим, что приказ вступит в силу через месяц после публикации.

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