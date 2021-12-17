З четверга, 16 грудня, повністю вакциновані проти коронавірусу українці, які подали заявки на "ковідну тисячу", вже почали отримувати гроші.

Оформити спеціальну картку "єПідтримка", на яку надійде "тисяча за вакцинацію", можна в банках-учасниках програми, а саме: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "А-Банк", "Альфа-банк" та Monobank. Співзасновник останнього Олег Гороховський повідомив у своєму Телегам-каналі, що їхніми клієнтами вже почали пересилати гроші.

Зокрема, 16 грудня, свою "тисячу" отримали близько півмільйона українців, які подали заявки в додатку "Дія".

Відзначається, що з 20-21 грудня, коли закінчиться тестування виплат в "Дія", кошти будуть зараховувати миттєво після схвалення заявки.

"Коли отримаєте гроші не поспішайте їх витрачати, ми надішлемо вам у виписку пропозиції від наших партнерів і ви зможете витратити їх повністю і з приємними знижками (для цього потрібно оновити версію програми, оновлення вийде сьогодні-завтра)", - зазначив Гороховський.



Нагадаємо, ці гроші не можна буде зняти готівкою або переслати на іншу картку. "Ковідну тисячу" можна витратити тільки на походи в театри, музеї та кінотеатри, квитки Укрзалізниці та авіаквитки. Також в Мінцифрі пішли на зустріч громадянам і розробляють можливість для осіб 60+, які отримали дві дози вакцини і подали заявку в "Дія", витратити "тисячу" на покупку ліків.

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