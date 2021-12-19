В ВОЗ рекомендовали сделать прививку третьей дозой любой из одобренных организацией вакцин от коронавируса - к советам прислушались и в Украине.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире ТСН. Он пояснил, что в Украине третья прививка от Covid-19 может стать обязательной. Однако финальное решение может быть принято в январе 2022 года.

"Финальное решение будет принято примерно в январе. Тогда будет решение о продлении или не продлении срока действия сертификата (о вакцинации - ред.). Окончательно будут и рекомендации Европейского союза, и ВОЗ", - заявил Игорь Кузин.

При этом он добавил, что дополнительная доза вакцины усиливает уже сформировавшийся иммунитет от предыдущих двух.

Особенно это актуально для людей с нарушением иммунной системы, для тех, кто давно вакцинирован - более 9-10 месяцев. У них уже есть определенное уменьшение иммунитета - организм таких людей реагирует как на обычную вакцину. То есть, иммунитет усиливается.

Стоит отметить, что с начала вакцинальной кампании в стране привито 14 312 996 человек. Из которых получили первую дозу вакцины - 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 824 666 человек.

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