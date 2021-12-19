Потратить деньги с вакцинации на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины. 19 декабря официально стартовала программа "єПідтримка" в приложении "Дия", которая предусматривает выплату тысячи гривен за полный курс вакцинации от COVID-19.

Для получения выплаты в 2021 году необходимо подать заявку в период с 19 по 29 декабря включительно. Деньги предоставляются на четыре месяца с момента получения. Если за это время они не будут потрачены, счет закроют.

В Минцифры предупредили: задержка в поступлении средств может составить до 10 дней. В целом до 29 декабря все, кто зарегистрировался в программе заранее, деньги получат.

Условия получения 1000 гривен за вакцинацию – нужно быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет и иметь "зеленый" сертификат о вакцинации в приложении "Дия".

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Напомним, новые выплаты на карантине, теперь больше украинцев могут рассчитывать на деньги.

Как сообщала Politeka, появились подробности выплаты по тысяче гривен украинцам, которые прошли полный курс вакцинацию от коронавируса.

Также Politeka писала, что новая схема мошенничества появилась после того, как украинцам пообещали выплатить 1000 гривен за вакцинацию.