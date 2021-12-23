В Украине набор для борща вырос в цене почти в три раза всего за год - на фоне всеобщего подорожания продуктов, растет цена и привычных блюд.

Об этом сообщает ТСН. Из борщевого набора в Украине рекордно подорожала свекла. Овощ взлетел в цене как на рынках, так и в супермаркетах.

Если сравнивать цену продукта за прошлый год, то она подскочила в четыре раза. За декабрь свекла подорожала на 4 гривны, а это рекордный показатель.

На крупнейшем оптовом рынке на юге Украины за килограмм свеклы просят 12 гривен. На западе страны на оптовом рынке овощи продают почти за 15 гривен за килограмм. В Киеве за килограмм свеклы в среднем стоит 14 гривен.

По словам экспертов, рост цены на овощ связан со спросом и ограниченным предложением на рынке. Например, аграрии не спешат сейчас продавать овощ, ведь знают, что к весне смогут его продать намного дороже.

Больше всего за декабрь подорожала белокочанная капуста, с начала месяца она выросла на 30% и прибавила в цене 2,44 грн.

Яйца подорожали еще на 5%. В среднем 10 штук яиц можно приобрести за 37,60 грн. Причиной стали похолодание – снизилась продуктивность птицы.

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