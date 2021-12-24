Украинцам предложили протестировать новые опции в приложении "Дия" - это могут сделать те, у кого есть биометрический паспорт.

О новинках - Photo ID и опросах в "Дие" - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, разработчики решили упростить украинцам жизнь и придумали такую штуку, как Photo ID - Дія.Подпись — основа многих услуг. Это дополнительный способ авторизации.

"Сейчас мы отменяем гимнастику для шеи. Во время фотоподтверждения не нужно крутить головой, когда вы создаете подпись или подписываете документ", - уточнил министр.

Кроме того, в "Дие" появятся опросы, с помощью которых разработчикам станет легче понимать, что нужно пользователям и на какие ошибки обратить внимание.

Чтобы стать бета-тестером одной или сразу двух функций нужно зарегистрироваться и получить письмо с дальнейшими подробными инструкциями.

Украинцы уже начали обсуждать ноухау:

"Спасибо за то, что рожи корчить не надо. Но вот пальцем подписывать пока не выходит. Может можно как-то подписсь ставить ручкой"

"Очень хочется, чтобы электронную подпись в Дия можно было использовать в заполнении декларации"

"Спасибо за гимнастику))))"

"когда уже нормальное что-то появится, типа "изменение регистрации места жительства"?"

"Готов тестировать))) даже отрастил бороду , а в заграннике фотка без бороды)"

Напомним, украинцы начали получать тысячу за вакцинацию: раскрыт нюанс с подачей заявок и закрытием счета

Как сообщала Politeka, МВД отправило молодого хакера, подделавшего "Дію", на стажировку в Минцифру

Также Politeka писала, что маленьким украинцам выдадут новый документ: что важно знать родителям, рассказали в Минцифре