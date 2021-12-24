О новинках - Photo ID и опросах в "Дие" - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, разработчики решили упростить украинцам жизнь и придумали такую штуку, как Photo ID - Дія.Подпись — основа многих услуг. Это дополнительный способ авторизации.
"Сейчас мы отменяем гимнастику для шеи. Во время фотоподтверждения не нужно крутить головой, когда вы создаете подпись или подписываете документ", - уточнил министр.
Кроме того, в "Дие" появятся опросы, с помощью которых разработчикам станет легче понимать, что нужно пользователям и на какие ошибки обратить внимание.
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Чтобы стать бета-тестером одной или сразу двух функций нужно зарегистрироваться и получить письмо с дальнейшими подробными инструкциями.
Украинцы уже начали обсуждать ноухау:
"Спасибо за то, что рожи корчить не надо. Но вот пальцем подписывать пока не выходит. Может можно как-то подписсь ставить ручкой"
"Очень хочется, чтобы электронную подпись в Дия можно было использовать в заполнении декларации"
"Спасибо за гимнастику))))"
"когда уже нормальное что-то появится, типа "изменение регистрации места жительства"?"
"Готов тестировать))) даже отрастил бороду , а в заграннике фотка без бороды)"
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