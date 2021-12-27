Об этом сообщила нутрициолог Анна Четверикова в комментариях для РБК Украина. Наибольшую опасность для здоровья могут представлять популярные новогодние закуски — шпроты.
Очень часто производители кладут в банку просто копченую рыбу.
"Вы получаете обычную каспийскую тюльку, салаку, молодь сельдей и другую мелкую рыбу. Это продукт копчения — сочетание термообработки продукта и обработки его древесным дымом, а что это значит? А это значит - очень вредно", — сообщила нутрициолог.
В шпротах также может содержиться один из самых опасных канцерогенов - бензапирен. Бензапирен относится к веществам 1-го класса опасности и является канцерогеном из-за того, что провоцирует развитие окологических заболеваний. К тому же, шпроты очень калорийны и могут испортить желудок.
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Помимо канцерогенного, бензапирен оказывает мутагенное, эмбриотоксическое, гематотоксическое действие.
"Бензапирен может накапливаться в организме, оказывая негативное воздействие на геном клетки. При условии, что пользы в шпротах очень мало, так еще у них и очень высокая калорийность 363 ккал на 100 граммов, жиров — 32.4, а белков 17.4", — пояснила специалист.
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