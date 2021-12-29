Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Украины. Изменение климата окажет значительное влияние на развитие Украины и ключевые секторы экономики в 21-м веке - для некоторых областей ущерб может иметь разрушительный характер.

В резюме отчета представлен прогноз, что частота и интенсивность экстремальных погодных и климатических явлений будет возрастать с ростом температуры, включая периоды аномального зноя, грозы, сильные осадки, дождливые наводнения, засухи, град, шквалы, торнадо, сильные снегопады, дожди, образующие гололедицу и прочее.

Изменение климата будет иметь большее влияние на одни области, чем на другие. К пятерке самых больших областей с наибольшим влиянием в абсолютном выражении входят: Черкасская область, Херсонская область, Кировоградская область, Полтавская область и Винницкая область. Им грозит потеря доходов, рост бедности и неравенства из-за изменений климата.

При последовательном повышении засушливых и жарких условий Киевская и Черновицкая области будут переживать экстремально высокие температуры, что свидетельствует об увеличении количества тропических ночей.

Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.

Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.