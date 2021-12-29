Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Украины. Изменение климата окажет значительное влияние на развитие Украины и ключевые секторы экономики в 21-м веке - для некоторых областей ущерб может иметь разрушительный характер.
В резюме отчета представлен прогноз, что частота и интенсивность экстремальных погодных и климатических явлений будет возрастать с ростом температуры, включая периоды аномального зноя, грозы, сильные осадки, дождливые наводнения, засухи, град, шквалы, торнадо, сильные снегопады, дожди, образующие гололедицу и прочее.
Изменение климата будет иметь большее влияние на одни области, чем на другие. К пятерке самых больших областей с наибольшим влиянием в абсолютном выражении входят: Черкасская область, Херсонская область, Кировоградская область, Полтавская область и Винницкая область. Им грозит потеря доходов, рост бедности и неравенства из-за изменений климата.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Никитюк, красовавшаяся в кольце за 1,5 млн. гривен, получила признание в любви: какой была реакция
Бросивший Огневич Андрей Задворный показал, с кем теперь проводит вечера: "Кайфуем вместе"
Горбунов намекнул на будущее пополнение и показал фото с Осадчей: «По глазам уже видно, что…»
Победительница "Холостяка" Анна Богдан с малышкой на руках показала свою новую любовь: "Моя..."
При последовательном повышении засушливых и жарких условий Киевская и Черновицкая области будут переживать экстремально высокие температуры, что свидетельствует об увеличении количества тропических ночей.
Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.
Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.