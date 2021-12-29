На этот вопрос ответил на сегодняшнем заседании Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, на территории Украины больше не планируют вводить тотальные локдауны. Это стало возможным благодаря вакцинации граждан от коронавируса.
"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны", - сказал он.
По словам премьера, бизнес может работать даже в "красных" зонах эпидемической опасности, если его сотрудники вакцинированы на 100%.
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Стоит отметить, что за сутки 28 декабря у 5454 жителей Украины диагностировали коронавирус, вместе с тем у 12 352 человек подтвердили выздоровление от него. При этом недуг унес жизни еще 307 граждан.
По состоянию на 29 декабря в Украине количество всех случаев коронавируса выросло до 3 654 690: речь идет о 95 412 летальных, 3 449 880 выздоровлениях и около 109,4 тыс. человек, которые продолжают болеть.
Напомним, Минздрав анонсировал новую волну коронавируса в Украине: когда быть готовым к испытанию.
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