Многие украинцы задаются вопросом ждать ли нового локдауна в ближайшее время, ведь не смотря на низкие показатели заболевших на ковид, вирус все еще представляет огромную опасность.

На этот вопрос ответил на сегодняшнем заседании Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на территории Украины больше не планируют вводить тотальные локдауны. Это стало возможным благодаря вакцинации граждан от коронавируса.

"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны", - сказал он.

По словам премьера, бизнес может работать даже в "красных" зонах эпидемической опасности, если его сотрудники вакцинированы на 100%.

Стоит отметить, что за сутки 28 декабря у 5454 жителей Украины диагностировали коронавирус, вместе с тем у 12 352 человек подтвердили выздоровление от него. При этом недуг унес жизни еще 307 граждан.

По состоянию на 29 декабря в Украине количество всех случаев коронавируса выросло до 3 654 690: речь идет о 95 412 летальных, 3 449 880 выздоровлениях и около 109,4 тыс. человек, которые продолжают болеть.

Напомним, Минздрав анонсировал новую волну коронавируса в Украине: когда быть готовым к испытанию.

Как сообщала Politeka, новые правила объявили в МОЗ из-за штамма Омикрон: какие изменения ввели для украинцев.

Также Politeka писала, тысяча гривен за вакцинацию: в Украине расширят перечень услуг, на которые можно потратить деньги.