Украинцы теперь должны предъявлять паспорта, чтобы зарегистрировать SIМ-карту или восстановить утраченный номер.

Как отмечается на сайте Верховной рады, закон начал действовать 1 января 2022 года.

Теперь украинцы должны будут обязательно регистрировать SIM-карты с использованием своих паспортных данных.

Кроме того, если раньше украинцы могли восстановить утерянный мобильный номер или настройки интернет-роутера без прохождения идентификации по паспортным данным, то в будущем это станет невозможно.

Впрочем, украинцам предоставят переходный период до 1 января 2025 года. В течение этого времени люди смогут восстанавливать свои мобильные номера и настройки роутеров по старым правилам – не предоставляя свои паспортные данные.

Если пользователь на подпишет договор с мобильным оператором и не предоставит свои данные за этот период, оператор приостановит предоставление ему своих услуг. У пользователя будет два месяца на то, чтобы зарегистрировать SIM-карту по паспорту. Если он этого не сделает, оператор окончательно прекратит предоставлять ему свои услуги.

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