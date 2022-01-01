Как отмечается на сайте Верховной рады, закон начал действовать 1 января 2022 года.
Теперь украинцы должны будут обязательно регистрировать SIM-карты с использованием своих паспортных данных.
Кроме того, если раньше украинцы могли восстановить утерянный мобильный номер или настройки интернет-роутера без прохождения идентификации по паспортным данным, то в будущем это станет невозможно.
Впрочем, украинцам предоставят переходный период до 1 января 2025 года. В течение этого времени люди смогут восстанавливать свои мобильные номера и настройки роутеров по старым правилам – не предоставляя свои паспортные данные.
Орбакайте пропихнула 9-летнюю внучку Пугачевой на шоу: «Как когда то Кристина с Аллой…»
Андрей Данилко проговорился, с кем всегда встречает утро 1 января: "Обязательно..."
«Холостячка» Злата Огневич после расставания с Задворным удивила признанием: «Это лучший…»
Отвергнутый Златой Огневич Тарапата решился показать, с кем встречает Новый год: "Пора..."
Не стало народной артистки, коллеги не находят себе места: "Выражаем соболезнования"
Если пользователь на подпишет договор с мобильным оператором и не предоставит свои данные за этот период, оператор приостановит предоставление ему своих услуг. У пользователя будет два месяца на то, чтобы зарегистрировать SIM-карту по паспорту. Если он этого не сделает, оператор окончательно прекратит предоставлять ему свои услуги.
Напомним, восстановление пароля в ПриватБанке обернулось скандалом, что делать.
Как сообщала Politeka, оформляют кредиты и снимают деньги: как мошенники удаленно грабят украинцев, схема.
Также Politeka писала, что ПриватБанк внезапно заблокировал карту и доступ к Приват24, что произошло.