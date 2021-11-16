ПриватБанк нашел новый способ, как подложить украинцам свинью - клиент пожаловался на обычную процедуру, превратившуюся в ад.

Пользователь Сети объяснил, что произошло в своей жалобе на сайте Минфина в соответствующем разделе, передает Politeka.net.

По словам мужчины, для выполнения простейшей операции по смене и восстановления пароля в Приват24 нужен ПИН от карты банка.

"Не дай Бог забыть свой ПИН, а это *** приложение само обновилось, и теперь вы не можете войти в приложение по отпечатку. Восстановить пароль по электронной почте нельзя. Тогда придется звонить в 3700, чтобы поменять пароль. Причем пароль к карте вам без проблем отправят в СМС, в отличие от пароля к Приват24, что уже вызывает вопросы", - говорится в сообщении клиента.

После смены пароля на карте, мужчина попытался таки изменить его и в Приват24, но снова возникли проблемы.



"И тут ПриватБанк решил меня обломать, ведь только теперь после того, как я потратил время на всю эту ерунду со сменой ПИНа и придумыванием нового пароля, он мне пишет: "На этой карте недавно меняли ПИН, так что сходите сделайте какую-нибудь операцию по этой карте".



Сотрудники ПриватБанка извинились за неудобства и объяснили, как можно безболезненно восстановить пароль.

"Если вы забыли пин-код от карты — достаточно отправить SMS на номер 10060 с текстом «PIN + XXXX», где хххх — 4 последние цифры карты; стоимость смс — согласно тарифам мобильного оператора, которым вы пользуетесь. В ответном СМС вы получите новый пин-код. Также, для решения данного вопроса, вы можете воспользоваться банкоматом, терминалом самообслуживания или обратиться в ближайшее отделение", - говорится в ответе банка.

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