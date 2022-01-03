Украинские школы с начала этого года переходят на обновленное школьное меню, в котором акцент сделан не только на питательность, но также на полезность и разнообразность блюд.

С 1 января 2022 года все школы страны должны перейти на новое меню, что предусмотрено соответствующим постановлением Кабмина. Процесс перехода на новое питание в украинских школах длился 12 месяцев.

Новое меню для школ разработал известный украинский шеф-повар, победитель проекта «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко. Перечень блюд включает в себя 160 наименований. Состоит меню из первых блюд, блюд из яиц, мясных и рыбных основных блюд, главных гарниров, десертов (с отдельной безглютеновой подкатегорией) и напитков.

В меню можно встретить как привычные для украинцев блюда, так и более экзотические – заимствованные из других кухонь мира. Среди них: минестроне, суп Авголемоно, фриттата, бигос с гречкой и куриным мясом, лобио с фасолью, банош, бланманже и другие.

В меню используются блюда с ограниченным количеством соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения. Также школьников больше не будут кормить колбасными изделиями, сосисками и консервами.

В меню постарались урезать количество хлеба и картофеля, вместо этого увеличив число блюд с мясом, рыбой, крупами, бобовыми и кисломолочными продуктами.

Клопотенко утверждает, что стоимость такого меню всего на 2-3 гривны дороже той суммы, которую сейчас выделяют из бюджета на питание одного ученика. Ранее эта сумма составляла 13-14 гривны, а сейчас вырастет до 17 гривен.

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