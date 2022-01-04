Ужесточились требования для выхода на пенсию с января - не все, кому исполнилось 60 лет, смогут выйти на заслуженный отдых, некоторым придется работать еще как минимум три года.

Для украинцев, которые планируют оформить пенсию в 2022-м, следует ознакомиться с новыми требованиями к страховому стажу. О нюансах рассказала пресс-служба Пенсионного фонда.

Так, с января 60-летним украинцам, чтобы выйти на пенсию, нужно иметь не менее 29 лет стажа. Если столько не соберется, то они смогут выйти на заслуженный отдых в 63 года со страховым стажем от 19 до 29 лет. Или в 65 лет – при стаже от 15 до 18 лет.

Граждане, не накопившие 15 лет стажа к 2022-му году, не смогут получить пенсионные выплаты. В данном случае предусмотрена только социальная помощь (на сегодня 1854 грн.), которую тоже получат не все. Эту помощь начислят только тем пенсионерам, которые получают доход меньше прожиточного минимума (в 2022 году его размер составит 2481 грн).

Напомним, в Украине с 2004 года для начисления пенсии учитывается только страховой стаж (а не трудовой). Страховой стаж означает, что работодатель вносил страховые взносы в Пенсионный фонд Украины.

Добавим, в 2022 году правительство анонсировало 12 этапов повышения пенсий украинцам. В частности, размер выплат пересмотрят по возрасту и потере кормильца, также должны увеличится социальные пенсии и пенсии 70-летним. Кроме того, в марте проведут индексацию выплат для всех.

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