Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Бахмутского городского совета.

Право на досрочную пенсию имеют те, кто был уволен по сокращению штатов или в связи с ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием предприятия (в документах должно быть зафиксировано, что работника увольняют по инициативе работодателя).

При этом отмечается, что до пенсионного возраста уволенному должно оставаться не более полутора лет. Необходимо иметь полный стаж (30 лет - для женщин, 35 лет - для мужчин).

Важно, чтобы уволенный работник в течение семи дней зарегистрировался в службе занятости. Если ему не смогут подобрать нужную работу, то закон гарантирует право на досрочный выход на пенсию.

Обращаясь в Пенсионный фонд для назначения выплат, к заявлению нужно добавить еще и ходатайство о досрочном выходе на пенсию.

Размер пенсии определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд. В связи с досрочным выходом на пенсию, ее размер не уменьшается.

Напомним, что в 2022 вступают в силу новые правила относительно стажа.

Так, право выйти на пенсию в 60 лет будут иметь люди, у которых страховой стаж составляет не менее 29 лет. Если у человека нет такого стажа, то в 2022 году на пенсию в 63 года смогут выйти люди со страховым стажем от 19 до 29 лет. Если отсутствует и такой стаж, то выйти на заслуженный отдых смогут украинцы по достижении ими 65 лет, имеющие от 15 до 19 лет страхового стажа.

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