Соответствующий прогноз опубликовал Национальный банк Украины по результатам ежемесячного расчета индекса ожиданий деловой активности (ИОДА).
Опрос украинских предприятий в декабре показал, что владельцы бизнеса ухудшили оценки относительного его экономического состояния.
Это связано во многом с резким скачком цен на энергоносители, дефицитом сырья, подорожанием производства, ухудшением эпидемической ситуации в мире и ростом напряжения в стране в связи с угрозой военного конфликта.
Впервые за семь месяцев украинские промышленные предприятия дали пессимистические оценки. Они ждут, что в ближайшее время объемы экспорта и незавершенного производства будет сокращаться. При этом сокращение объемов производства и новых заказов не ожидается.
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Предприятия торговли также поделились неблагоприятным прогнозом. По их расчетам, объем остатков товаров на продажу будет расти.
Предприятия сферы услуг ожидали снижения числа новых заказов. А предприятия строительства были обеспокоены сезонным сокращением экономической активности, которое повлечет за собой снижение числа новых заказов и уменьшение объемов закупки сырья и материалов.
Из-за таких проблем у бизнеса украинцам стоит быть готовыми к тому, что цены в магазинах и на услуги в ближайшее время пойдут вверх.
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