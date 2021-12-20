Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики на странице в Facebook, передает Politeka.net.
Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг составят:
2 грн – пакет без ручек и боковых складок;
2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.
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По данным Минэкономики, каждый украинец ежегодно использует в среднем 500 пластиковых пакетов, которые разлагаются более века.
Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты призвано стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и таким образом защитить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика.
Напомним, что в июне 2021 года вступил в силу Закон № 2051-1 "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Законом, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепитах с 10 декабря 2021 года.
В то же время, эти требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.
Кроме того, с 10 марта 2022 г. запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксораскладных пластиковых пакетов.
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