Об этом сообщает Департамент архитектуры и градостроительства Львовской ОГА на своей странице в Facebook. Найдены человеческие останки и фрагменты двух стеклянных кубков с голубыми и желтыми разводами.
Раскопки проводили ученые совместной археологической экспедиции краеведческого музея Винник и Львовского национального университета имени Ивана Франко. По словам экспертов, ценные предметы, найденные в могиле, свидетельствуют о том, что это было захоронение богатого человека.
Археологи также нашли обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку (фибулу), части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями и половинку жетона из белого пастового стекла. Такие жетоны использовали для римских настольных игр. Находки датируются началом ІІІ ст. н. э.
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