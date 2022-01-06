Во Львовской области рядом с селом Каров украинские археологи обнаружили новые сенсационные артефакты времен Римской империи.

Об этом сообщает Департамент архитектуры и градостроительства Львовской ОГА на своей странице в Facebook. Найдены человеческие останки и фрагменты двух стеклянных кубков с голубыми и желтыми разводами.

Раскопки проводили ученые совместной археологической экспедиции краеведческого музея Винник и Львовского национального университета имени Ивана Франко. По словам экспертов, ценные предметы, найденные в могиле, свидетельствуют о том, что это было захоронение богатого человека.

Археологи также нашли обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку (фибулу), части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями и половинку жетона из белого пастового стекла. Такие жетоны использовали для римских настольных игр. Находки датируются началом ІІІ ст. н. э.

Ученые предположили, что здесь жили люди из Среднего Дуная. Они поселились на этой территории из-за Маркоманской войны 166-180 годов. В те времена германские и сарматские племена воевали с Римом.

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