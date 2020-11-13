"Чорні копачі" поблизу села Скобелеве намагаються знищити скіфський царський курган V ст. до н.е.

Про це пише ВВС.

Тривогу підняли активісти та археологи, та навіть закликали президента Володимира Зеленського втрутитися у цю ситуацію.

Місцеві мешканці бідкаються, що з вересня невідомі з технікою розкопують один з таких курганів біля Скобелева. Силовики ніяк не реагували на скарги, а жителям запропонували навіть не дивитися у бік курганів.

"Місцеві анонімно розповіли, що перша поява копачів була ще у серпні, й тоді поліція начебто заарештувала техніку. Але на початку вересня техніка знову з'явилася, але вже з охороною. Приїжджаємо на місце - курган просто зритий. Коли нашу машину побачили, то один з пікапів, який був поруч, одразу щось повантажив і швидко поїхав" - розповідає активіст Ілля Зелінський.

Вже на кургані вони помітили екскаватор, який його розривав, а поблизу був розташований табір приватної охорони.

Правоохоронці склали акт за статтею про незаконні розкопки та пошкодження пам'яток національного значення. За нею причетних можуть посадити на строк до п'яти років. Однак силовики не розповіли, кого саме охороняла приватна охорона, якій віддали "на зберігання" техніку.

Активіст припустив, що розкопки проводять "чорні копачі", бо через кілька днів на курган повернулася важка техніка. А у поліції пізніше заявили, що не можуть цілодобово охороняти ці об'єкти.

Археологи вже раніше зверталися до Зеленського із закликом захистити курган біля Скобелева.

"Курган є унікальною пам'яткою археології, що датується V століттям до н. е. Маючи близько 8 м заввишки, в діаметрі цей курган сягає понад 85 м. Таких величезних поховальних пам'яток на території України відомо дуже небагато", - йшлося у зверненні.

Вони припустили, що у кургані могли захоронити якогось скіфського царя і за розмірами він (курган - ред.) нагадує "Товсту Могилу", де у 1971 році археолог Борис Мозолевський знайшов золоту скіфську Пектораль. Тому не виключено, що "чорні копачі" намагаються поблизу Скобелева знайти нову "Пектораль".

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