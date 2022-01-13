Как пишет Politeka.net, новый прогноз на ближайшие сутки подготовили в Укргидрометцентре.
Холоднее всего ночью 13 января будет в Черниговской, Киевской и Сумской областях, где столбики термометров ночью опустятся до -19 градусов, в Харьковской области прогнозируют -17 градусов.
Днем температура значительно поднимется, теплее всего будет в западных областях.
В восточных и южных областях небо будет ясным. В Киеве, Черкассах, Кропивницком, Чернигове, Сумах, Полтаве и Житомире синоптики обещают снег, а в западных регионах – снег с дождем.
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13 января днем в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).
Погода в Киеве 13 января будет морозной. Ночью температура воздуха будет около -17…-19 градусов, а днем столбики термометров покажут -2…-4 градуса. На протяжении дня будет облачно. Днем местами возможен снег, который к вечеру закончится.
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