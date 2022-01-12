Погода в Украине резко изменится – на смену снежной зиме с комфортной температурой придут сильные морозы, которые скуют практически всю страну.

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре ошарашили украинцев свежим прогнозом. Практически на всей территории Украины сильно похолодает. Особенно сильно морозы ударят по центральной Украине. При этом по всей стране ожидается сухая погода без осадков.

В южных регионах похолодает, но не существенно. Днем температура там будет держаться в районе -3..-6 градусов. Такой же температурный режим днем ожидается в западных областях. Морозы придут на Запад к ночи – там похолодает до -9..-13 градусов.

Холоднее всего в среду будет в центральных и северных регионах. Днем столбики термометра будут показывать -11..-15 градусов, такая же температура сохранится в регионе и ночью. В северных областях будет -8..-11 градусов.

В восточных областях морозы не будут свирепствовать. Днем там ожидается -5..-7 градусов.

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