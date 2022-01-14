Так, под удар попали сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, МОН, Минспорта, Минэнерго. Не работал, но уже начал загружаться сайт Минагрополитики.
В Facebook Министерства образования и науки Украины "в связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января"призвали пользоваться другими вебресурсами, в том числе страницам министерств в соцсетях. В сообщении уточнили, что СБУ и киберполиция сейчас работают по устранению неисправности.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Годы пошли на пользу звезде танцпола Алене Шоптенко, как экс-жена Дикусара выглядела раньше: "Даже лучше стала"
Ушел из жизни народный артист Украины: "Каждое его появление было триумфом"
Жизнь пассажира оборвалась во время поездки в одесской маршрутке: что известно о трагедии
Жена "Холостяка" Добрынина решила не притворяться, что все хорошо: "Я на грани..."
На стартовой странице сайта МИД на нескольких языках есть сообщение:
"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее...".
Украинцы бурно обсуждают случившееся:
"Есть что скрывать?))"
"Перезагрузка))"
"не верю, что российские хакеры могли написать на мове..."
Напомним, телефоны украинцев массово взламывают: «приходит SMS и…»
Как сообщала Politeka, крупную «ботоферму» накрыли в Украине, замешана Россия: СБУ сообщила детали
Также Politeka писала, что одесский студент взломал компьютеры по всему миру: детали хакерской атаки