На правительственные сайты, а также приложения "Дія" совершена глобальная кибератака - странички Кабмина и других учреждений временно не работают.

Так, под удар попали сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, МОН, Минспорта, Минэнерго. Не работал, но уже начал загружаться сайт Минагрополитики.

В Facebook Министерства образования и науки Украины "в связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января"призвали пользоваться другими вебресурсами, в том числе страницам министерств в соцсетях. В сообщении уточнили, что СБУ и киберполиция сейчас работают по устранению неисправности.

На стартовой странице сайта МИД на нескольких языках есть сообщение:

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее...".

Украинцы бурно обсуждают случившееся:

"Есть что скрывать?))"

"Перезагрузка))"

"не верю, что российские хакеры могли написать на мове..."

Напомним, телефоны украинцев массово взламывают: «приходит SMS и…»

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