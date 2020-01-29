Боты сообщали о минированиях в столице

СБУ выявила в Киеве «ботоферму», организованную россиянами и переселенцами из ОРДЛО, а также успешно заблокировала ее деятельность

Как сообщили в Департаменте контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, в так называемую «ботоферму» входили более 500 активных аккаунтов, которые распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты украинских чиновников.

Сообщается, что заказчики ставили перед создателями «ботофермы» задачу снизить доверие граждан к государственным институтам за счет распространения «фейков» об экономической и социальной ситуации в Украине.

С обнаруженных СБУ аккаунтов также рассылались анонимные сообщения о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов.

Злоумышленники также занимались дистанционной регистрацией анонимных аккаунтов в мессенджере Telegram, которые впоследствии занимались торговлей запрещенными вещами: огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и тому подобное.

Создатели «ботофермы» орудовали в арендованном офисе, по итогам обыска которого правоохранители изъяли черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

Сотрудники СБУ смогли установить личности организаторов «ботофермы». Они оказались гражданами России и переселенцами с оккупированных территорий Донбасса.

Ранее мы писали о том, что Служба безопасности Украины в Черкасской области пресекла деятельность международной хакерской группировки, которая похищала средства со счетов пользователей электронных платежных систем Европы и США.

Сотрудники спецслужбы установили, что организаторами аферы является гражданин России, проживающий в Киеве, и трое жителей Черкасской области. На специальных закрытых хакерских форумах они покупали данные платежных счетов иностранцев. Похищенные средства они тратили на покупки товаров в популярных зарубежных Интернет-магазинах. Затем продукцию реализовывали в Украине через онлайн сервисы.

Действовали хакеры с 2010 года, их годовой оборот составлял 500-700 тысяч долларов.

Напомним, СБУ остановила хакерскую группировку, которая похищала средства пользователей платежных систем.

Как сообщала Politeka, глава СБУ сделал срочное заявление по катастрофе украинского Боинга.

Также Politeka писала, что СБУ решила судьбу звезды "Сватов" Добронравова: такого украинцы не ждали.