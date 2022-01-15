Погода в Украине продолжит мучить температурными качелями – как и обещали синоптики, зима 2022 года запомнится постоянными перепадами погоды и трудными погодными условиями.

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз на выходные дни. Суббота в Украине будет весьма комфортной по температуре, но некоторые области атакует снег и сильный ветер.

Морозы ненадолго отступят, практически на всей территории Украины ожидается -1..2 градуса. Исключением будет Юг Украины, где днем столбики термометра прогреются до 1-4 градусов. В остальных областях ожидается более прохладная погода. В западных областях будет -1..2 градуса, в Центре – от -1 до 1 градуса, а в восточных областях 0..-2 градуса.

В северных и восточных областях в субботу ожидается мокрый снег.

Отметим, что непогода задержится в восточных областях всего на один день, поскольку уже в воскресенье по всей Украине ожидается солнечная погода без осадков. При этом температура воздуха все еще будет колебаться в районе нуля и небольшого минуса.

Напомним, что украинцам пообещали штормовой ветер и температурные качели.

Еще Politeka писала, что непогода надвигается на украинскую область: объявлено штормовое предупреждение.

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