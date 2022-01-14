Синоптики попередили українців про те, що в п'ятницю через штормовий вітер в країні оголошено «помаранчевий» рівень небезпеки.

Про те, якою буде погода 14 січня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Вони попередили, що українцям варто побоюватися сильного вітру, пориви якого сягатимуть штормових позначок у 25-27 м/с.

Зазначається, що погані погодні умови можуть ускладнити роботу підприємств енергетики, комунального господарства або порушити рух транспорту на дорогах.

Не варто побоюватися сильного вітру тільки жителям південних областей.

Крім того, українців чекають значні температурні гойдалки від сильних мінусів вночі до «плюсових» показників вдень. У денний час доби в країні почнеться справжня відлига. Також у всіх областях очікуються опади, проте через стрибок температури вони будуть як у вигляді снігу, так і у вигляді дощу.

У західних областях за винятком Закарпаття, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі становитиме від -3 до +2 градусів, у східних областях – від -10 до -15 градусів, а на решті території – від -9 до -4 градусів. Вдень по всій країні очікується від 0 до + 5 градусів.

Синоптики також попередили водіїв і пішоходів про ожеледицю на дорогах, яка ускладнить рух.

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