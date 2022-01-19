Крещенские морозы не обойдут Украину в этом году, погода 19 января резко изменится и вслед за оттепелью страну вновь атакуют сильные морозы до -12 градусов.

Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре опубликовали точный прогноз на среду, 19 января. Во всех областях Украины резко похолодает. Основные заморозки придутся на ночное время, но и днем в некоторых регионах будет по-зимнему морозно.

На Западе днем будет около 0-2 градусов, а ночью похолодает до -4..-8 градусов. Такой же температурный режим будет в южных, центральных и некоторых восточных областях.

Холоднее всего на Крещение будет в северо-восточных областях. Там днем температура опустится до -5..-7 градусов, а ночью похолодает до -8..-12 градусов. Такие морозы атакуют Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.

Отметим, что день будет солнечным и облачным, но осадков не ожидается. Однако, уже 20 января в Украину снова ворвутся снегопады. Они атакуют страну с Запада.

Напомним, что погода кардинально изменится, что ждет украинцев после снегопадов: "Морозы и...".

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