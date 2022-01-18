Всі чули про морози на Водохреща, 19 січня, - цього року теж похолодає, але не скрізь, деякі області залишаться з плюсовою температурою.

За даними Укргідрометцентру, в середу, 19 січня, погода в Україні різко зміниться - замість снігопадів настане переважно ясна погода, і тільки на Сході буде хмарно. Опади у вигляді снігу, мокрого снігу або дощу, нарешті, відступлять. При цьому будуть морози до -11 і сильний вітер.

Так, найхолодніше на Водохреща буде на Півночі. У Чернігівській та Сумській областях синоптики обіцяють вночі до -11, вдень -5...-8.

На Сході в світлий час доби стовпчики термометрів опустяться до -6, а в темний - покажуть -6...-8.

На Півдні похолодає вдень до -1...-3, а вночі до -5...-7.

Найтепліше буде на Заході. На Волині, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях (також у цьому списку опинилася Одещина) температура повітря вдень буде близько 0...+2. Вночі морози доберуться і до цих країв, очікується -4...-6.

У Києві на Водохреща стовпчики термометрів опустяться вночі до -10, вдень покажуть -1...-3. Без істотних опадів.

Згідно з прикметами, в які вірили наші предки, якщо 19 січня стоїть заметіль, то в кінці квітня буде холодно. Якщо ясна і холодна погода - літо буде посушливим, похмура і сніжна – буде хороший урожай. 19 січня на небі хмари, а дерева покриті інеєм – до родючого року.

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