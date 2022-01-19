Об этом передает Politeka.net со ссылкой на МОЗ Украины.
Так, за 18 января в Украине фиксируется всё больше подтвержденных случаев covid-19, а именно - 12 815 (из них детей – 1422, медработников – 464).
Больше всего больных зарегистрировали в Ивано-Франковской области (1575), в Киеве (1268) и во Львовской области (956).
Также выросло и количество госпитализаций заболеваемых covid-19. За минувшие сутки было всего госпитализировано – 2 401 человек, а летальных исходов – 163.
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Стоит отметить, что выздоровело за минувшие сутки - 5 413 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 780 903 человека;
- выздоровело – 3 567 336 человек;
- летальных исходов – 98 712;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 270 793.
Напомним, украинцам, желающим привить своих детей против COVID-19, упростили требования - какие именно и что теперь нужно для вакцинации, объяснили в Минздраве.
Теперь, для того, чтобы вакцинировать ребенка возрастом 12-17 лет, родителям нужно:
- записать ребенка в любой пункт или центр прививки;
- иметь с собой свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет);
- согласие одного из родителей или опекуна - детям 12-13 лет.
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