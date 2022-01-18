Новый штамм коронавируса "Омикрон" также может вызвать у людей длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи

Министерство здравоохранения Украины официально опубликовало список основных симптомов, вызываемых новым штаммом коронавируса "Омикрон", который все чаще поражает украинцев.

В МОЗ отмечают, что "Омикрон" по своим симптомам напоминает простуду, главными симптомами являются насморк и головная боль. Несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи.

У больных "Омикроном" чаще всего наблюдают:

насморк (73%)

головные боли (67,5%)

усталость (63,5)

чихание (60%)

боль в горле (59,6%)

В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который в настоящее время доминирует в Украине.

В случае заражения этим штаммом, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/ искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.

Напомним, что в МОЗ предупредили о последствиях штамма "Омикрон" и возможности нового локдауна.

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