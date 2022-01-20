Инцидент произошел в селе Крушинка Фастовского района Киевской области. На месте работали сотрудники ГСЧС и полицейские. Согласно информации пресс-службы ГУНП, 52-летний мужчина, местный житель, нырнул в ледяную воду праздничной купели и уже не вырырнул.
Тело мужчины обнаружили водолазы около 16 часов. После установления всех обстоятельств правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.
В Сети появились кадры поисков утонувшего.
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Тем временем, в ГУНП еще раз напомнили гражданам о важности соблюдения правил поведения на воде и призвали не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
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