Свидетелями несчастного случая стали десятки людей, которые, как и погибший, пришли к купели на Крещение, чтобы смыть свои грехи.

Инцидент произошел в селе Крушинка Фастовского района Киевской области. На месте работали сотрудники ГСЧС и полицейские. Согласно информации пресс-службы ГУНП, 52-летний мужчина, местный житель, нырнул в ледяную воду праздничной купели и уже не вырырнул.

Тело мужчины обнаружили водолазы около 16 часов. После установления всех обстоятельств правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

В Сети появились кадры поисков утонувшего.

Тем временем, в ГУНП еще раз напомнили гражданам о важности соблюдения правил поведения на воде и призвали не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Украинцы бурно обсуждают трагедию:

"Смыл грехи..."

"Польза от закаливания на регулярной основе неоспорима, но речь ведь здесь не об этом"

"100%, надо заходить плавно, и желательно с лета понижать градус (проверено на себе). Иначе - цистит, воспаление, проблемы с сердцем или леталка..."

"Сердце могло не выдержать. Судорога, возможно"

Напомним, люди провалились под лед на Днепропетровщине: спасатели сделали все возможное

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